Лукас Вера: думаю, я был бы готов сейчас играть в чемпионате Испании

Аргентинский полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос о желании поиграть в Европе. Футболист отметил, что выбрал бы любую команду в чемпионате Испании.

— Амбиции уехать в Европу? Конечно, есть! После моего первого сезона в «Оренбурге» у меня было предложение от европейского клуба. Но у меня были очень хорошие отношения с руководителями клуба, с болельщиками, со штабом Марцела Лички. Поэтому я решил остаться.

— Давайте помечтаем: у вас есть вариант уехать в Европу — куда поедете?

— Я бы выбрал чемпионат Испании, там очень хорошая техника, позиционная игра, владение мячом. Причём в любую команду, там все хорошие.

— Чувствуете, что готовы к этому?

— Думаю, я был бы готов сейчас играть в чемпионате Испании. Это мечта для всех латиноамериканских футболистов. Но сегодня я думаю только о том, как сделать всё самое лучшее для «Химок», чтобы мы здорово завершили сезон, — приводит слова Веры «РБ Спорт».

27-летний футболист перешёл в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.