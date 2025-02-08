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Тарханов: если «Спартак» взял Гарсию за € 20 млн, он должен забивать в каждом матче

Тарханов: если «Спартак» взял Гарсию за € 20 млн, он должен забивать в каждом матче
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе в «Спартак» нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа.

«Любой команде нужен хороший нападающий. Если «Спартак» заплатил за Ливая Гарсию € 20 млн, значит, в клубе его хорошо проанализировали. Не думаю, что просто так от фонаря взяли и заплатили. Красно-белые следили за футболистом и контролировали Гарсию в АЕКе и увидели, что он может помочь «Спартаку». Если его взяли за эту сумму, значит, он должен забивать в каждой игре. Иначе зачем брать футболиста за такие деньги, если не видно чего-то супер?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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