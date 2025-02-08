Фильцов: ошибка Лещука никак не повлияет на его позиции в «Динамо»

Бывший голкипер «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов ответил на вопрос, повлияет ли гол в свои ворота защитника «Динамо» Николаса Маричаля в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1) на позиции голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Если мы говорим про ошибки, то все их совершают. К ошибкам вратарей нужно относиться проще, так как это последний рубеж обороны, и там ошибиться может каждый. Если нападающий не забивает пенальти или выход один на один — это точно такая же ошибка. Просто тут разница в пропущенном в твою сторону.

Я думаю, что Лунёв стабильно первый номер «Динамо». У него нет выраженных ошибок. Как бы сборы ни проходили, он также начнёт чемпионат основным вратарем. Ошибка Лещука ни на что не повлияет. Я думаю, что расклад во вратарской линии на сегодня ясен. Лунёв — первый, остальные ребята его подстрахуют», — приводит слова Фильцова «Спорт День за Днем».

Напомним, единственный гол в матче «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки уругвайского центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, который сильно направил скачущий мяч в створ собственных ворот. Голкипер Игорь Лещук не смог справиться с такой передачей, от его ноги мяч отлетел в перекладину и отскочил в сетку.