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Тарханов — о трансферах ЦСКА: когда нет денег, надо основательно просматривать игроков

Тарханов — о трансферах ЦСКА: когда нет денег, надо основательно просматривать игроков
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о трансферной политике московского ЦСКА.

«Наверное, у ЦСКА будут трансферы зимой. Армейцы не разбрасываются деньгами и планомерно ищут футболистов за нормальные суммы с хорошими качествами. Это сложный процесс. Когда денег много, клуб может купить любого и спокойно ошибиться, а когда денег нет, то нужно основательно просматривать футболистов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-синие пытаются приобрести 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана из «Фламенго».

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