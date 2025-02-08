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Новичок «Сити» Гонсалес получил травму и был заменён на 22-й минуте дебютного матча

Новичок «Сити» Гонсалес получил травму и был заменён на 22-й минуте дебютного матча
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Новоиспечённый полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес получил повреждение на 22-й минуте матча 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориентом», который стал для него дебютным в составе «горожан». На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ортега – 16'     1:1 Хусанов – 56'     1:2 Де Брёйне – 79'    

Испанский футболист начал хромать после столкновения с нападающим соперника Сонни Перкинсом в центре поля.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Гонсалеса из «Порту» 4 февраля. В СМИ появлялась информация, что «горожане» выплатили за 23-летнего полузащитника сумму отступных в размере € 60 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Гонсалеса составляет € 18 млн.

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