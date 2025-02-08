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Рафинья: сам факт участия в гонке за «Золотым мячом» был бы для меня большой победой

Рафинья: сам факт участия в гонке за «Золотым мячом» был бы для меня большой победой
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Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о желании выиграть «Золотой мяч». Футболист отметил, что для него сам факт номинации уже стал бы победой.

«Учитывая, откуда я родом и через что мне пришлось пройти в своей карьере, уже сам факт участия в гонке за «Золотым мячом» был бы большой победой», — приводит слова Рафиньи L'Equipe.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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