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«Аль-Ахли» исключил Фирмино из заявки на чемпионат, игрок не входит в планы клуба — Goal

«Аль-Ахли» исключил Фирмино из заявки на чемпионат, игрок не входит в планы клуба — Goal
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«Аль-Ахли» принял решение исключить 33-летнего нападающего Роберто Фирмино из заявки команды на игры чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, теперь бразильский футболист сможет принимать участие только в матчах азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Ахли» намеревался продать Фирмино в течение минувшего трансферного окна, однако нападающий отклонил все поступившие предложения.

33-летний игрок присоединился к «Аль-Ахли» летом 2023 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Фирмино принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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