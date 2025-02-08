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Мбаппе ответил, кем бы мог стать, если бы не футбол

Мбаппе ответил, кем бы мог стать, если бы не футбол
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, кем бы мог стать, если бы не футбол, и рассказал о своей любви к баскетболу.

«Если бы я не был футболистом? Может быть, я бы попытался стать баскетболистом, но я маленький (смеётся). Мне это нравится. Мне нравится НБА, и у нас есть команда здесь, в Мадриде. Моя любимая команда? Это зависит от обстоятельств. Я вообще фанат», — сказал Мбаппе в интервью на YouTube-канале «Реала».

В текущем сезоне 26-летний французский нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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