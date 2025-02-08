Игрок «Барселоны» Рафинья рассказал о работе с главным тренером команды Фликом

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал о своих отношениях с главным тренером каталонского клуба Ханс-Дитером Фликом.

«Когда его назначение стало официальным, он позвонил мне и сказал, что я один из тех игроков, на которых он рассчитывает, не зная меня и не видя, как я тренируюсь. Это было очень важно для моего решения остаться. Я знал, что буду важен для команды. Я много работал над психологическим аспектом, чтобы вернуть себе спокойствие и уверенность, необходимые для успешной работы», — приводит слова Рафиньи L'Equipe.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.