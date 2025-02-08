«Сочи» объявил о переходе защитника Абердина из клуба испанской Примеры

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 22-летним центральным защитником Набилем Абердином из «Хетафе», выступающего в испанской Ла Лиге. Марокканский футболист будет играть под 24-м номером.

Абердин находился в системе «Хетафе» с лета 2023 года. За взрослую команду испанского клуба 22-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» подпишет Абердина за € 300 тыс. Контракт с защитником рассчитан на три с половиной года.

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