Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хусанов забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в своём втором матче за «горожан»

Хусанов забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в своём втором матче за «горожан»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник Абдукодир Хусанов забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент», проходящем в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ортега – 16'     1:1 Хусанов – 56'     1:2 Де Брёйне – 79'    

Узбекский футболист отметился голом на 56-й минуте встречи. Игроки манкунианцев разыграли угловой, после чего защитник Рико Льюис в касание пробил из-за пределов штрафной площади. На пути мяча оказался Хусанов, от которого он залетел в ворота.

Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» в минувшем январе из французского «Ланса». Защитник дебютировал за «горожан» в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:1). Игра с «Лейтон Ориент» стала второй для узбекского футболиста в составе «горожан».

Действующее трудовое соглашение Хусанова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Новичок «Сити» Гонсалес получил травму и был заменён на 22-й минуте дебютного матча

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android