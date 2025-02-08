Хусанов забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в своём втором матче за «горожан»

Центральный защитник Абдукодир Хусанов забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент», проходящем в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

Узбекский футболист отметился голом на 56-й минуте встречи. Игроки манкунианцев разыграли угловой, после чего защитник Рико Льюис в касание пробил из-за пределов штрафной площади. На пути мяча оказался Хусанов, от которого он залетел в ворота.

Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» в минувшем январе из французского «Ланса». Защитник дебютировал за «горожан» в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:1). Игра с «Лейтон Ориент» стала второй для узбекского футболиста в составе «горожан».

Действующее трудовое соглашение Хусанова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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