Антони забил первый гол за «Бетис» после перехода из «Манчестер Юнайтед»

Бразильский вингер «Бетиса» Антони забил первый гол за испанский клуб после перехода из «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Сельтой». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Бетиса».

Антони на 10-й минуте открыл счёт в матче. Отметим, что это его вторая игра за новый клуб. В дебютном матче бразильский футболист был признан игроком встречи.

«Бетис» объявил об аренде 24-летнего бразильца 25 января. В нынешнем сезоне Антони сыграл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «красными» рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год.