Антони забил первый гол за «Бетис» после перехода из «Манчестер Юнайтед»
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Бразильский вингер «Бетиса» Антони забил первый гол за испанский клуб после перехода из «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Сельтой». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Бетиса».
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Сельта
Виго
2-й тайм
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Антони – 10' 0:2 Д. Льоренте – 22'
Антони на 10-й минуте открыл счёт в матче. Отметим, что это его вторая игра за новый клуб. В дебютном матче бразильский футболист был признан игроком встречи.
«Бетис» объявил об аренде 24-летнего бразильца 25 января. В нынешнем сезоне Антони сыграл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «красными» рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год.
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