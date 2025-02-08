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Орещук: «Динамо» полностью укомплектовано — для борьбы за тройку точно хватит

Орещук: «Динамо» полностью укомплектовано — для борьбы за тройку точно хватит
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук считает, что на текущий момент бело-голубые полностью укомплектованы.

«Насколько знаю, парагвайский защитник Касерес переходит в «Динамо». Но считаю, что команда полностью укомплектована. На оставшиеся 12 игр в чемпионате этого достаточно. Для тройки по итогам сезона этого точно хватит», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Динамо» встретится с «Ростовом». Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.

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