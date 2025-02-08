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Вратарь «Сити» Ортега пропустил с центра поля от «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона

Вратарь «Сити» Ортега пропустил с центра поля от «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона
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Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега пропустил гол после удара с центра поля форварда «Лейтон Ориент» Джейми Донли в очном матче команд на стадии 1/16 финала Кубка Англии, который проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт во встрече 2:1 в пользу действующих чемпионов АПЛ.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ортега – 16'     1:1 Хусанов – 56'     1:2 Де Брёйне – 79'    

Немецкий голкипер пропустил гол после того, как у новичка «горожан» Нико Гонсалеса отобрали мяч в центре поля. Затем Донли нанёс удар с центра поля. Мяч попал в перекладину, от которой отскочил в Ортегу и залетел в ворота.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В нынешнем сезоне Ортега принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль».

«Лейтон Ориент» выступает в третьем английском дивизионе.

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