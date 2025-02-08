Дебютный гол Хусанова помог «Манчестер Сити» одержать победу в матче Кубка Англии

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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Брисбен Роуд — Машрум» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега забил мяч в свои ворота. На 56-й минуте Абдукодир Хусанов сравнял счёт. На 79-й минуте Кевин Де Брёйне вывел гостей вперёд.

Первым в 1/8 финала Кубка Англии вышел «Манчестер Юнайтед», который одержал победу над «Лестером» (2:1) в пятницу, 7 февраля.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обошёл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.