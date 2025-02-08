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Сёмин: первый гол Хвичи за «ПСЖ» — шедевр, индивидуально он очень силён

Сёмин: первый гол Хвичи за «ПСЖ» — шедевр, индивидуально он очень силён
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал первый гол грузинского вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в составе новой команды. Напомним, футболист отличился в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:1).

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'     4:1 Дембеле – 90'    

«Надо поздравить Хвичу с первым голом за «ПСЖ»! Причём этот гол — шедевр. На метровом пространстве обыграть двоих, забить… Это говорит о том, что индивидуально Кварацхелия очень силён. И его уровень будет ещё выше — Хвича попал к тренеру, который понимает, как Хвичу использовать. И сам он понимает, чего от него требуют.

Я бы не стал называть Хвичу главной звездой «ПСЖ». У них великолепная тройка атаки: Баркола, Кварацхелия и Дембеле. Главная проблема тренера сейчас — определить, кто на какой позиции будет играть и как уместить их на поле. Как говорится, всем бы таких проблем», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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