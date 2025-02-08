Сёмин: первый гол Хвичи за «ПСЖ» — шедевр, индивидуально он очень силён

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал первый гол грузинского вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в составе новой команды. Напомним, футболист отличился в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:1).

«Надо поздравить Хвичу с первым голом за «ПСЖ»! Причём этот гол — шедевр. На метровом пространстве обыграть двоих, забить… Это говорит о том, что индивидуально Кварацхелия очень силён. И его уровень будет ещё выше — Хвича попал к тренеру, который понимает, как Хвичу использовать. И сам он понимает, чего от него требуют.

Я бы не стал называть Хвичу главной звездой «ПСЖ». У них великолепная тройка атаки: Баркола, Кварацхелия и Дембеле. Главная проблема тренера сейчас — определить, кто на какой позиции будет играть и как уместить их на поле. Как говорится, всем бы таких проблем», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.