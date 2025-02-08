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Роман Орещук: «Краснодар» без новичков справится в борьбе за чемпионство

Роман Орещук: «Краснодар» без новичков справится в борьбе за чемпионство
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о необходимости усиления состава «Краснодара» для участия в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Нынешний состав «Краснодара» без усилений справится в борьбе за чемпионство. Но «Зенит» — самый главный фаворит на золото. Давайте трезво смотреть на вещи — куда нужны новички «Краснодару»? Команда плохо укомплектована? Зачем из лучшего пытаться делать ещё лучше. Считаю, что это будет неправильно», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 39 очков и располагается на первой строчке.

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