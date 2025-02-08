Сёмин: в технике с Хвичей мог сравниться только Марат Измайлов

Экс главный тренер сборной России Юрий Сёмин сравнил полузащитника «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с бывшим хавбеком ряда европейских клубов Маратом Измайловым.

«Хвича Кварацхелия — самый сильный футболист, когда либо игравший в России и «Локомотиве». В технике с ним мог сравниться только Марат Измайлов. Но в чисто физическом плане Хвича посильнее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За свою профессиональную игровую карьеру Кварацхелия выступал за «Динамо» Тбилиси, «Рустави», московский «Локомотив», казанский «Рубин», «Динамо» Батуми, «Наполи» и на данный момент за «ПСЖ».