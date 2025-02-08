Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: в технике с Хвичей мог сравниться только Марат Измайлов

Сёмин: в технике с Хвичей мог сравниться только Марат Измайлов
Комментарии

Экс главный тренер сборной России Юрий Сёмин сравнил полузащитника «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с бывшим хавбеком ряда европейских клубов Маратом Измайловым.

«Хвича Кварацхелия — самый сильный футболист, когда либо игравший в России и «Локомотиве». В технике с ним мог сравниться только Марат Измайлов. Но в чисто физическом плане Хвича посильнее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За свою профессиональную игровую карьеру Кварацхелия выступал за «Динамо» Тбилиси, «Рустави», московский «Локомотив», казанский «Рубин», «Динамо» Батуми, «Наполи» и на данный момент за «ПСЖ».

Материалы по теме
Сёмин: первый гол Хвичи за «ПСЖ» — шедевр, индивидуально он очень силён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android