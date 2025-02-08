Дебютный гол Антони не помог «Бетису» избежать поражения в матче с «Сельтой»
Поделиться
Завершился матч 23-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррерой. «Сельта» одержала победу со счётом 3:2.
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Антони – 10' 0:2 Д. Льоренте – 22' 1:2 Бельтран – 63' 2:2 Родригес – 65' 3:2 Сведберг – 87'
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился полузащитник «Бетиса» Антони. На 22-й минуте Диего Льоренте удвоил преимущество гостей. На 63-й минуте Фран Бельтран отыграл один мяч. На 65-й минуте Хави Родригес сравнял счёт. На 87-й минуте Уиллот Сведберг вывел хозяев вперёд.
После 23 сыгранных матчей «Сельта» располагается на 12-й строчке в чемпионата Испании, набрав 28 очков. «Бетис» находится на 10-м месте, заработав 29 очков за аналогичное количество встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
18:20
-
18:12
-
17:55
-
17:50
-
17:31
-
17:12
-
17:12
-
17:00
-
16:59
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:03
-
15:58
-
15:50
-
15:47
-
15:36
-
15:31
-
15:26
-
15:19
-
15:04
-
15:00
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:16
-
14:15