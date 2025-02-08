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Дебютный гол Антони не помог «Бетису» избежать поражения в матче с «Сельтой»

Дебютный гол Антони не помог «Бетису» избежать поражения в матче с «Сельтой»
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Завершился матч 23-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррерой. «Сельта» одержала победу со счётом 3:2.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Антони – 10'     0:2 Д. Льоренте – 22'     1:2 Бельтран – 63'     2:2 Родригес – 65'     3:2 Сведберг – 87'    

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился полузащитник «Бетиса» Антони. На 22-й минуте Диего Льоренте удвоил преимущество гостей. На 63-й минуте Фран Бельтран отыграл один мяч. На 65-й минуте Хави Родригес сравнял счёт. На 87-й минуте Уиллот Сведберг вывел хозяев вперёд.

После 23 сыгранных матчей «Сельта» располагается на 12-й строчке в чемпионата Испании, набрав 28 очков. «Бетис» находится на 10-м месте, заработав 29 очков за аналогичное количество встреч.

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