Lit Energy одержал победу в матче за третье место Суперкубка МФЛ с «БроукБойз»

Завершился матч за третье место Суперкубка МФЛ, в котором встречались медиафутбольные клубы «БроукБойз» и Lit Energy. Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречи выступил Дмитрий Жилинский. Lit Energy одержали победу со счётом 2:0.

Серию буллитальти в начале матча выиграли Lit energy, поэтому матч начался со счётом 1:0. На 11-й минуте полузащитник Владислав Игнатенко удвоил преимущество гостей.

Суперкубок МФЛ проходит с 5 по 8 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). В турнире принимают участие «Амкал», «БроукБойз», Lit Energy и 2DROTS.

Сегодня, 8 февраля, состоится финал турнира, в котором встретятся «Амкал» и 2DROTS. Начало встречи — в 20:00 мск.