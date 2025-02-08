Покер Ретеги помог «Аталанте» разгромить «Верону» в матче 24-го тура Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Верона» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). «Аталанта» разгромила «Верону» со счётом 5:0.

За «Аталанту» отличились нападающий Матео Ретеги (покер) и полузащитник Эдерсон.

После 24 сыгранных матчей «Верона» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 54 очка.