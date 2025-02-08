«Локомотив» одержал победу над армянским «Урарту» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и ереванский «Урарту» (Армения). Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Урарту
Ереван, Армения
1:0 Воробьёв – 14' 2:0 Самошников – 49'
За «Локомотив» отличились нападающий Дмитрий Воробьёв и защитник Илья Самошников.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Урарту» после 18 игр чемпионата Армении занимает второе место.
15 февраля «Локомотив» сыграет товарищеский матч с московским «Динамо», а 18 февраля — с екатеринбургским «Уралом».
28 февраля «Локомотив» проведёт встречу с махачкалинским «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России.
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