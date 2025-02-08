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Игрок «Зенита» Алип — о новичке команды Энрике: силовой футболист, я таких ценю

Игрок «Зенита» Алип — о новичке команды Энрике: силовой футболист, я таких ценю
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался о новичке сине-бело-голубых правом вингере Луисе Энрике.

— Дркушич присоединился к команде совсем недавно, а вот другой новичок, Луис Энрике, здесь уже несколько недель. Какие первые впечатления о нём?
— В матче с ЦСКА очень понравился — у него же на фланге Мозес играл, он атлетичный, ноги здоровые. И Луис Энрике с этим Мозесом хорошо потолкался, силовой футболист, молодец, я таких ценю. Думаю, сейчас адаптируется ещё больше и в сезоне принесёт команде пользу.

— Он, кстати, едва не стал профессиональным дзюдоистом. Уже договорились с ним о спарринге?
— Лучше надеть перчатки и побоксировать. Бороться пока не хочу, а вот в боксе себя попробовать желание есть! — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.

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