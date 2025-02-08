«Ахмат» обыграл «Енисей» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и красноярский «Енисей». Команды играли на тренировочном поле отеля «Корнелия Даймонд» в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 61-й минуте, отличился нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. На 82-й минуте Магомед Якуев удвоил преимущество хозяев.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» располагается на 15-й строчке, набрав 13 очков. Красноярский «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 27 очков в 21 встрече.

9 февраля грозненский «Ахмат» сыграет в товарищеском матче с казахстанским «Кызыл-Жаром».