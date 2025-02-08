Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Мухина: не может быть сомнений, что Николич рассчитывает на Максима

Агент Мухина: не может быть сомнений, что Николич рассчитывает на Максима
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина, высказался о возвращении своего клиента после травмы.

«Сборы должны были показать, будет ли колено беспокоить Мухина. Слава богу, пока всё хорошо. Будем надеяться, что всё так будет и дальше, что Максим продолжит бороться за место в составе.

Марко Николич очень хорошо знает Максима, он дал ему возможность впервые проявить себя в «Локомотиве». Знает все качества, характер — не может быть сомнений, что Николич рассчитывает на Мухина», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в октябре 2023 года Максим Мухин получил травму, врачи диагностировали у игрока разрыв передней крестообразной связки.

Материалы по теме
«Кубок должен быть армейским». Мухин — о победе ЦСКА над «Ростовом» в Зимнем Кубке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android