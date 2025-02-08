Агент Мухина: не может быть сомнений, что Николич рассчитывает на Максима

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина, высказался о возвращении своего клиента после травмы.

«Сборы должны были показать, будет ли колено беспокоить Мухина. Слава богу, пока всё хорошо. Будем надеяться, что всё так будет и дальше, что Максим продолжит бороться за место в составе.

Марко Николич очень хорошо знает Максима, он дал ему возможность впервые проявить себя в «Локомотиве». Знает все качества, характер — не может быть сомнений, что Николич рассчитывает на Мухина», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в октябре 2023 года Максим Мухин получил травму, врачи диагностировали у игрока разрыв передней крестообразной связки.