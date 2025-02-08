Агент Головина рассказал о травме игрока

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, требуется ли российскому хавбеку операция на лодыжке. Ранее Головин заявил о том, что ему приходилось пить обезболивающие, чтобы не беспокоила лодыжка.

«Нужно ли Головину хирургическое вмешательство? Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой всё намного лучше. В недельном цикле у него всё было в порядке.

Вчера Александр принял участие в важной игре и выглядел достойно в матче с «ПСЖ». Головин продолжает готовиться к следующей игре. Будем надеяться, что с ним всё будет в порядке», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

12 февраля «Монако» сыграет с португальской «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА.