Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин рассказал, готов ли он стать тренером

Андрей Аршавин рассказал, готов ли он стать тренером
Комментарии

Заместитель генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможности поработать тренером.

«Сейчас лицензия только на помощника главного тренера в РПЛ. Для обучения на главного тренера нужно какое-то время поработать. Интересно ли поработать тренером?

Посмотрим, пока так, если когда-нибудь будет какое-то предложение, но пока я об этом не думаю. К Сергею Семаку в «Зенит»? Да не, я же в другой там сфере работаю», — приводит слова Аршавина ТАСС.

За свою профессиональную игровую карьеру Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

Материалы по теме
Аршавин: уверен ли в чемпионстве «Зенита»? Если сможет купить всех, кого хочет, то да
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android