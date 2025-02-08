Андрей Аршавин рассказал, готов ли он стать тренером

Заместитель генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможности поработать тренером.

«Сейчас лицензия только на помощника главного тренера в РПЛ. Для обучения на главного тренера нужно какое-то время поработать. Интересно ли поработать тренером?

Посмотрим, пока так, если когда-нибудь будет какое-то предложение, но пока я об этом не думаю. К Сергею Семаку в «Зенит»? Да не, я же в другой там сфере работаю», — приводит слова Аршавина ТАСС.

За свою профессиональную игровую карьеру Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».