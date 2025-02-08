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Вольфсбург — Байер, результат матча 8 февраля 2025, счёт 0:0, Бундеслига 2024-2025

«Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в 21-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вольфсбург» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Матч завершился со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 0
Байер
Леверкузен

В течение всего матча обе команды активно создавали моменты и пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 21 сыгранного матча «Вольфсбург» располагается на восьмой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 30 очков. Леверкузенский «Байер» находится на втором месте, заработав 46 очков за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (54).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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