«Штутгарт» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). «Штутгарт» обыграл «Боруссию» со счётом 2:1.

На 50-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон закатил мяч в свои ворота. На 62-й минуте отличился защитник «Штутгарта» Юлиан Хабот. На 81-й минуте полузащитник Юлиан Брандт отыграл один мяч хозяев.

После 21 сыгранного матча «Боруссия» Д располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 29 очков. «Штутгарт» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 54 очка.