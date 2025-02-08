Агент Тюкавина рассказал об общении с клубами Европы этой зимой

Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, рассказал, что общался с европейскими клубами этой зимой по поводу возможного трансфера российского форварда.

— Были ли контакты с кем-то из Европы этой зимой?

— Контакты есть, кто-то звонит. Португальцы были, ещё кто-то. Но это всё на уровне разговоров. Официального письма в «Динамо», что вот, готовы заплатить за Костю € 20 млн, такого не было. О чём дальше разговаривать?

Трансферное окно уже закрылось. Если только ехать в чемпионат Саудовской Аравии, но Тюкавину не 30 лет. Когда будет такой возраст, тогда уедем, — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

15 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с московским «Локомотивом».