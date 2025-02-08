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«Реал» — «Атлетико» Мадрид: онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

«Реал» — «Атлетико» Мадрид: онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 8-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда мадридские клубы не смогли выявить победителя (1:1).

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Реал», у которого 49 очков после 22 матчей. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 48 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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