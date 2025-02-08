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Полузащитник «Химок» Лукас Вера назвал лучшего игрока Российской Премьер-Лиги

Полузащитник «Химок» Лукас Вера назвал лучшего игрока Российской Премьер-Лиги
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Аргентинский полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера прокомментировал свой выбор лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Им стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков.

«Глушенков. Он очень хорошо начал чемпионат, забил много голов, он может решить результат любого матча. Он сейчас лучший. Ещё есть Батраков — молодой, с хорошим движением. Здорово, что в двух матчах против нас у него ничего не получилось. Могу назвать ещё Диму Воробьёва — опытный футболист, много забивает. Я рад за него, что он в большом клубе и хорошо играет», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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