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Предложен новый формат проведения Кубка России с двумя лигами — источник

Предложен новый формат проведения Кубка России с двумя лигами — источник
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Формат проведения Фонбет Кубка России может быть изменён. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, групповой этап предлагается разделять на две лиги: Высшую лигу и Лигу регионов. В каждой из лиг должно быть по 36 команд.

В Высшую лигу предлагается включить все клубы РПЛ, а также команды из Первой лиги (до 18 клубов) и дивизиона А Второй лиги (до восьми команд).

В Лигу регионов предлагается включать команды из Первой лиги (до восьми клубов) и дивизионов А и Б Второй лиги (до 18 и до восьми команд соответственно). Также через квалификацию туда смогут пробиться клубы Медиалиги и региональных чемпионатов (восемь клубов). После этого в каждой группе команды делятся на шесть корзин, и каждый из участников играет по одному матчу с соперником из каждой из корзин. Далее определяются участники плей-офф.

По задумке такой формат увеличит количество матчей, а также позволит клубам Первой и Второй лиг сыграть как минимум два матча (один из них дома) с клубами РПЛ. Предложения по новой схеме проведения Кубка России, которая была разработана сотрудниками РПЛ, уже направлены на согласование в РФС.

Самым титулованным клубом в истории Кубка России является «Локомотив», который становился победителем турнира девять раз.

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