Хет-трик Сансета помог «Атлетику» разгромить «Жирону» в матче 23-го тура Ла Лиги

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). «Атлетик» разгромил «Жирону» со счётом 3:0.

За «Атлетик» отличился полузащитник Ойан Сансет (хет-трик).

После 23 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.