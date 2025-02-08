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Хет-трик Сансета помог «Атлетику» разгромить «Жирону» в матче 23-го тура Ла Лиги

Хет-трик Сансета помог «Атлетику» разгромить «Жирону» в матче 23-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). «Атлетик» разгромил «Жирону» со счётом 3:0.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Сансет – 42'     2:0 Сансет – 45+1'     3:0 Сансет – 79'    

За «Атлетик» отличился полузащитник Ойан Сансет (хет-трик).

После 23 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.

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