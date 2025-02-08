Тренер «Монако» Хюттер: это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о матче 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Пари Сен-Жермен» (1:4). Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел. Они впечатлили и были явно лучше. Я уже полтора года здесь, в «Монако», и, возможно, им потребовалось время, чтобы выстроить тактику и стиль игры. Мне нравится, как Луис Энрике видит футбол.

Как и «Интер», с которым мы играли, «ПСЖ» является серьёзным претендентом на победу в Лиге чемпионов УЕФА. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. Их качества, особенно в атаке, представляют опасность для любой команды», — приводит слова Хюттера Le Parisien.

12 февраля «Монако» сыграет с португальской «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА.

После 21 сыгранного матча «Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Нантом». Матч состоится 15 февраля, начало — в 21:00 мск.