Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» Хюттер: это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел

Тренер «Монако» Хюттер: это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел
Ади Хюттер
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о матче 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Пари Сен-Жермен» (1:4). Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'     4:1 Дембеле – 90'    

«Это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел. Они впечатлили и были явно лучше. Я уже полтора года здесь, в «Монако», и, возможно, им потребовалось время, чтобы выстроить тактику и стиль игры. Мне нравится, как Луис Энрике видит футбол.

Как и «Интер», с которым мы играли, «ПСЖ» является серьёзным претендентом на победу в Лиге чемпионов УЕФА. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. Их качества, особенно в атаке, представляют опасность для любой команды», — приводит слова Хюттера Le Parisien.

12 февраля «Монако» сыграет с португальской «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА.

После 21 сыгранного матча «Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Нантом». Матч состоится 15 февраля, начало — в 21:00 мск.

Материалы по теме
Агент Головина рассказал о травме игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android