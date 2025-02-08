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Александр Точилин прокомментировал поражение «Динамо» в матче со «Спартаком»

Александр Точилин прокомментировал поражение «Динамо» в матче со «Спартаком»
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Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о поражении своей бывшей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

— «Спартак» победил по делу?
— В этом матче не было ни у кого преимущества. Игра была равная. «Динамо» могло рассчитывать на большее, чем наиграло. Не скажу, что был какой-то фееричный футбол с обеих сторон, но в межсезонье, как правило, такие матчи и бывают. «Спартак» победил, потому что бело-голубые сами себе забили. Но пусть лучше такие мячи залетают на предсезонке, чем в чемпионате. Не думаю, что динамовцы должны сильно расстраиваться по этому поводу, — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Московское «Динамо» заняло третье место в группе 1 межсезонного Зимнего Кубка РПЛ, уступив с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку». 10 февраля бело-голубые проведут матч с «Ростовом» за общее пятое место на турнире.

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