Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Алип — о победе над ЦСКА: Соболь своей клюшкой забил

Защитник «Зенита» Алип — о победе над ЦСКА: Соболь своей клюшкой забил
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался о матче с ЦСКА — 2:2 (4:1 пен.) в рамках Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

— Нуралы, матч против ЦСКА стал для вас первым после декабрьской травмы. Как ощущения?
— В первую очередь был рад вернуться на поле. Получил игровое время, отыграл 45 минут — сначала было тяжело, но потом разбегался. Соперник серьёзный, у москвичей в центре был «ромб», игроки постоянно менялись, и потребовалось время, чтобы разобраться, кто кого держит, как действовать и так далее.

Самое главное — мы выиграли, Соболь своей клюшкой забил, а в серии пенальти Ден своё потащил. Повторюсь, очень радостно вернуться к парням и тренироваться вместе с ними. Самая важная задача для нас сейчас — набрать оптимальную форму к весенней части сезона, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала Зимнего Кубка РПЛ.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Алип — о новичке команды Энрике: силовой футболист, я таких ценю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android