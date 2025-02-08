Защитник «Зенита» Алип — о победе над ЦСКА: Соболь своей клюшкой забил

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался о матче с ЦСКА — 2:2 (4:1 пен.) в рамках Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

— Нуралы, матч против ЦСКА стал для вас первым после декабрьской травмы. Как ощущения?

— В первую очередь был рад вернуться на поле. Получил игровое время, отыграл 45 минут — сначала было тяжело, но потом разбегался. Соперник серьёзный, у москвичей в центре был «ромб», игроки постоянно менялись, и потребовалось время, чтобы разобраться, кто кого держит, как действовать и так далее.

Самое главное — мы выиграли, Соболь своей клюшкой забил, а в серии пенальти Ден своё потащил. Повторюсь, очень радостно вернуться к парням и тренироваться вместе с ними. Самая важная задача для нас сейчас — набрать оптимальную форму к весенней части сезона, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала Зимнего Кубка РПЛ.