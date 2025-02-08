Килиан Мбаппе рассказал, какую еду ненавидел в детстве

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём отношении к еде в детстве.

«Еда, которую я никогда не хотел есть в детстве? Её много. Я просто хотел есть чипсы или макароны, я не хотел есть в детстве (смеётся). Теперь я изменился», — сказал Мбаппе в интервью на YouTube-канале «Реала».

В текущем сезоне 26-летний французский нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.