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Килиан Мбаппе рассказал, какую еду ненавидел в детстве

Килиан Мбаппе рассказал, какую еду ненавидел в детстве
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём отношении к еде в детстве.

«Еда, которую я никогда не хотел есть в детстве? Её много. Я просто хотел есть чипсы или макароны, я не хотел есть в детстве (смеётся). Теперь я изменился», — сказал Мбаппе в интервью на YouTube-канале «Реала».

В текущем сезоне 26-летний французский нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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