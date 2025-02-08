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«Лидс Юнайтед» намерен приобрести Эдуарда Сперцяна у «Краснодара» летом — TEAMtalk

«Лидс Юнайтед» намерен приобрести Эдуарда Сперцяна у «Краснодара» летом — TEAMtalk
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«Лидс Юнайтед» из английского Чемпионшипа рассматривает вариант покупки у «Краснодара» полузащитника национальной команды Армении Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство «Лидса» рассматривает кандидатуру 24-летнего Эдуарда Сперцяна в качестве усиления при условии, что команда из Чемпионшипа сумеет по итогам нынешнего сезона пробиться в АПЛ. После 31 сыгранного матча «павлины» возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа. Также информацию о том, что игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в Англии, подтвердил экс-вратарь «Лидса» Пол Робинсон, назвав хавбека талантливым и креативным, который может выполнить и роль нападающего.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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