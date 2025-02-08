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«Ницца» в 21-м туре Лиги 1 дома победила «Ланс», доигрывающий матч в меньшинстве

«Ницца» в 21-м туре Лиги 1 дома победила «Ланс», доигрывающий матч в меньшинстве
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. «Ницца» одержала победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Лаборде – 11'     2:0 Клосс – 65'    
Удаления: нет / Медина – 57'

На пятой минуте нападающий «Ниццы» Эванн Гессан поразил ворота соперника, но этот мяч был отменён. Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, отличился полузащитник хозяев Гаэтан Лаборде, реализовавший пенальти. На 57-й минуте защитник «Ланса» Факундо Медина получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив свою команду в меньшинстве. На 65-й минуте Жонатан Клосс удвоил преимущество хозяев.

«Ницца» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «Ланс» располагается на шестой строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество встреч.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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