«Ницца» в 21-м туре Лиги 1 дома победила «Ланс», доигрывающий матч в меньшинстве

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. «Ницца» одержала победу со счётом 2:0.

На пятой минуте нападающий «Ниццы» Эванн Гессан поразил ворота соперника, но этот мяч был отменён. Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, отличился полузащитник хозяев Гаэтан Лаборде, реализовавший пенальти. На 57-й минуте защитник «Ланса» Факундо Медина получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив свою команду в меньшинстве. На 65-й минуте Жонатан Клосс удвоил преимущество хозяев.

«Ницца» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «Ланс» располагается на шестой строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество встреч.