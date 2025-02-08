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Дуран — об «Аль-Насре»: ощущение, будто играю в FIFA. Я праздную голы с Роналду!

Дуран — об «Аль-Насре»: ощущение, будто играю в FIFA. Я праздную голы с Роналду!
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Колумбии Джон Дуран высказался об игре в Саудовской Аравии.

«Ощущение, будто я играю в режиме карьеры в FIFA. Я праздную голы вместе с Криштиану Роналду!» — приводит слова Дурана Daily Mail.

Дуран перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» 31 января. В нынешнем сезоне Джон сыграл за «Аль-Наср» два матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 40 млн.

После 19 сыгранных матчей «Аль-Наср» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Стефано Пиоли сыграют с «Аль-Ахли». Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 49 очков.

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