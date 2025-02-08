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Погребняк — о «Зените»: если они купят всех, кто нужен, это будет весомая заявка на титул

Погребняк — о «Зените»: если они купят всех, кто нужен, это будет весомая заявка на титул
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Экс-нападающий национальной команды России Павел Погребняк высказался о трансферах санкт-петербургского «Зенита» в текущее зимнее трансферное окно.

«Сейчас все топ-клубы усиливаются, поэтому будет очень интересно смотреть на борьбу за чемпионство и за призовые места. Но «Зенит» ещё не всех купил. Если клуб купит всех, кто им нужен, это будет весомая заявка на седьмой титул подряд на столетие клуба», — приводит слова Погребняка Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого также 39 очков.

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала Winline Зимнего Кубка РПЛ.

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