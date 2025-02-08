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Гвардиола — о травме Гонсалеса: думаю, он сразу понял, что такое АПЛ

Гвардиола — о травме Гонсалеса: думаю, он сразу понял, что такое АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал повреждение новичка команды Нико Гонсалеса, полученное в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент», который стал для футболиста дебютным в составе «горожан».

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ортега – 16'     1:1 Хусанов – 56'     1:2 Де Брёйне – 79'    

«Я думаю, Нико сразу понял, что такое Премьер-лига и местные судьи. Я знаю, что без VAR сложнее, но одно или два нарушения были. Говорю это, потому что мы победили, иначе я бы молчал, но был бы явный штраф. Думаю, он прекрасно понимал, что такое Англия. Жаль, потому что я не знаю, насколько силён удар, но он не смог продолжить играть», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Гонсалеса из «Порту» 4 февраля. В СМИ появлялась информация, что «горожане» выплатили за 23-летнего полузащитника сумму отступных в размере € 60 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

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