Гвардиола — о травме Гонсалеса: думаю, он сразу понял, что такое АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал повреждение новичка команды Нико Гонсалеса, полученное в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент», который стал для футболиста дебютным в составе «горожан».

«Я думаю, Нико сразу понял, что такое Премьер-лига и местные судьи. Я знаю, что без VAR сложнее, но одно или два нарушения были. Говорю это, потому что мы победили, иначе я бы молчал, но был бы явный штраф. Думаю, он прекрасно понимал, что такое Англия. Жаль, потому что я не знаю, насколько силён удар, но он не смог продолжить играть», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Гонсалеса из «Порту» 4 февраля. В СМИ появлялась информация, что «горожане» выплатили за 23-летнего полузащитника сумму отступных в размере € 60 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.