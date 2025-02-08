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Эмполи — Милан, результат матча 24-го тура Серии А, счёт 0:2, 8 февраля 2025 года

«Милан» уверенно обыграл «Эмполи» в матче 24-го тура Серии А
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Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Эмполи» и «Милан». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто (Турин, Италия). «Милан» одержал победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 24-й тур
08 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Леау – 68'     0:2 Хименес – 76'    
Удаления: Мариануччи – 65' / Томори – 55'

На 55-й минуте был удалён защитник «Милана» Фикайо Томори. На 65-й минуте красную карточку получил защитник «Эмполи» Лука Мариануччи. На 68-й минуте нападающий гостей Рафаэл Леау открыл счёт. На 76-й минуте форвард Сантьяго Хименес увеличил преимущество красно-чёрных — 2:0.

После 24 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 54 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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