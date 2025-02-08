«Милан» уверенно обыграл «Эмполи» в матче 24-го тура Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Эмполи» и «Милан». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто (Турин, Италия). «Милан» одержал победу со счётом 2:0.

На 55-й минуте был удалён защитник «Милана» Фикайо Томори. На 65-й минуте красную карточку получил защитник «Эмполи» Лука Мариануччи. На 68-й минуте нападающий гостей Рафаэл Леау открыл счёт. На 76-й минуте форвард Сантьяго Хименес увеличил преимущество красно-чёрных — 2:0.

После 24 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 54 очка.