«Реал» — «Атлетико» Мадрид: стартовые составы команд на матч 23-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Реал»: Куртуа, Гарсия, Тчуамени, Асенсио, Васкес, Беллингем, Себальос, Вальверде, Винисиус, Мбаппе, Родриго.

«Атлетико»: Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Лино, Барриос, Де Пауль, Симеоне, Альварес, Гризманн.

В последний раз команды встречались между собой в матче 8-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда мадридские клубы не смогли выявить победителя (1:1).

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Реал», у которого 49 очков после 22 матчей. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 48 очков.