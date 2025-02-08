«Аль-Хиляль» потерял очки в 19-м туре Про-Лиги, сыграв вничью с «Дамаком»

Завершился матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» в Абхе (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). Матч завершился со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 50-й минуте Хабиб Диалло сравнял счёт. На 73-й минуте Диалло оформил дубль. На 77-й минуте Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 47 очков после 19 матчей. «Дамак» находится на 11-й строчке, заработав 23 очка.