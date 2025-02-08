Ливай Гарсия рассказал, с кем из экс-игроков «Спартака» советовался перед трансфером

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, что перед трансфером в московский клуб советовался с бывшим форвардом красно-белых и АЕКа Эсекьелем Понсе. Напомним, «Спартак» объявил о трансфере нападающего сборной Тринидада и Тобаго в пятницу, 7 февраля.

— С Понсе мы общались. В первую очередь меня волновала погода в России. В ближайшее время хочу написать ему, чтобы обсудить и другие моменты. Пока не успели, потому что я ждал, чтобы были улажены все детали трансфера. Обязательно свяжемся. Понсе — клёвый парень.

— Какие цели ставите перед собой?

— Я хочу выигрывать титулы. Мы должны стремиться к этому в таком большом клубе. Иметь менталитет победителей. И я здесь для того, чтобы дать максимум того, на что способен. Титулы — вот моя главная цель, — приводит слова Гарсии пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за греческий АЕК 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

11 февраля «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.