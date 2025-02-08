«Вильярреал» в гостях обыграл «Лас-Пальмас» в 23-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 23-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1.
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Баэна – 53' 0:2 Перес – 66' 1:2 Фустер – 84'
Счёт в матче был открыт на 53-й минуте, отличился полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна. На 66-й минуте Айосе Перес удвоил преимущество гостей. На 84-й минуте Ману Фустер отыграл один мяч.
После 23 сыгранных матчей «Лас-Пальмас» располагается на 15-й строчке в чемпионата Испании, набрав 23 очка. «Вильярреал» находится на пятом месте, заработав 40 очков за аналогичное количество встреч.
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