«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Айнтрахт» Франкфурт поделили очки в 21-м туре Бундеслиги

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Тим Кляйндинст. На 31-й минуте Уго Экитике сравнял счёт.

После 21 сыгранного матча мёнхенгладбахская «Боруссия» располагается на восьмой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 31 очко. Франкфуртский «Айнтрахт» находится на третьем месте, заработав 39 очков за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (54).