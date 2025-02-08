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Боруссия Мёнхенгладбах — Айнтрахт Франкфурт, результат матча 8 февраля 2025, счет 1:1, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Айнтрахт» Франкфурт поделили очки в 21-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Матч завершился со счётом 1:1.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Кляйндинст – 26'     1:1 Экитике – 31'    

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Тим Кляйндинст. На 31-й минуте Уго Экитике сравнял счёт.

После 21 сыгранного матча мёнхенгладбахская «Боруссия» располагается на восьмой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 31 очко. Франкфуртский «Айнтрахт» находится на третьем месте, заработав 39 очков за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (54).

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