Игрок «Спартака» Гарсия: понимаю, что сейчас есть возможность пополнить коллекцию трофеев

Нападающий «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия прокомментировал свой трансфер в московский клуб из греческого АЕКа.

— Очень рад оказаться в «Спартаке». Трансфер произошёл не сразу, но в итоге всё сложилось. Мне не терпится приступить к работе.

О России знаю довольно много. Я выступаю в Европе уже несколько лет, а пару лет назад играл против «Зенита». Россия всегда была где-то рядом. Многое слышал об этой стране, но хочу узнать ещё больше.

— Что уже узнал о «Спартаке»?

— Знаю, что у клуба очень богатая история. Понимаю, что сейчас есть отличная возможность пополнить коллекцию трофеев. Я здесь именно для этого. [Массимо] Каррера — первый человек, который рассказал мне о «Спартаке». Вместе с ним команда добилась большого успеха, — приводит слова Гарсии пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за греческий АЕК 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

11 февраля «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.